Dezenas de milhares de pessoas em fuga dos incêndios no Colorado

Centenas de casas arderam e dezenas de milhares de residentes tiveram de abandonar as suas casas face aos ventos fortes que alimentam dois incêndios florestais que já engoliram duas cidades perto da capital do estado do Colorado, Denver, nos Estados Unidos. Pelo menos um socorrista e outras seis pessoas têm ferimentos ligeiros, mas o xerife do condado e Boulder, Joe Pelle, admite que pode haver mais vítimas, com a intensidade dos fogos e os ventos de 169 quilómetros por hora.

“Quero sublinhar que devido à magnitude deste incêndio, à intensidade deste incêndio e à sua presença numa área tão densamente povoada, não ficaríamos surpreendidos se houvesse feridos ou mortes”, afirmou Belle, citado pela CNN. “Este é o tipo de incêndio que não podemos combater de frente”, disse. “Na verdade, houve bombeiros que tiveram de abandonar áreas invadidas pelo fogo.”

As autoridades ordenaram a evacuação de Louisville, que tem 21 mil habitantes, e de Superior, um subúrbio de Boulder onde vivem 13 mil pessoas. Em Boulder e em redor já terão sido destruídas 580 casas e outras estruturas, enquanto um centro comercial em Superior foi engolido pelas chamas. As duas cidades vizinhas distam cerca de 32 quilómetros de Denver, onde vivem mais de 715 mil pessoas – a partir da capital do Colorado é visível uma enorme nuvem de fumo.

Os residentes abandonaram as suas casas de forma tranquila, mas as ruas rapidamente ficaram congestionadas e os carros chegaram a demorar 45 minutos para avançar poucas centenas de metros.

O primeiro incêndio irrompeu antes das 10h30 de quinta-feira e depressa foi controlado, continuando a ser vigiado. Mas o segundo, logo depois, “cresceu e espalhou-se rapidamente”. Segundo o jornal Denver Post, este já é o incêndio mais destrutivo no Colorado tendo em conta o número de casas destruídas.

O governador Jared Polis declarou o estado de emergência para permitir o acesso a fundos para desastres e a mobilização da Guarda Nacional do Colorado. “Muito pouco tempo para sair, muito pouco tempo para salvar até as partes mais importantes das vossas vidas, e, sim, vai ser um processo difícil para as famílias do Colorado que são afectadas directamente e terão de reconstruir as suas vidas”, disse Polis.

“Estamos no meio de uma tempestade de vento verdadeiramente histórica”, declarou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, na quinta-feira à tarde. Estes ventos, combinados com a humidade e as condições actuais de seca têm levado o fogo a espalhar-se com velocidade. Para esta sexta-feira estão previstas “chicotadas climáticas” que levarão “do fogo à neve”, com uma frente fria e um alerta de tempestade de Inverno e nevão já no sábado.