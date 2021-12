O de S. Silvestre

Não será altura de arranjarmos um nome oficial para estes dias soalheiros e apetitosos que ligam o fim de um ano ao princípio do outro? Proponho que se chame Inverno de S. Silvestre.

No Algarve a água do mar está a 17 graus. Ora 17 graus, aqui na Praia Grande, no Guincho, na Caparica e na Arrábida, é uma temperatura irresistível. Ou quase irresistível – nós em Lisboa também temos princípios. Não somos só olhos bonitos e risos fáceis.