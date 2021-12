Cantora e multi-instrumentista Kieli despede-se de 2021 com The time

Chama-se Elin Pöllänen e é uma cantora e multi-instrumentista sueca-finlandesa que escolheu para o seu projecto a solo o nome artístico de Kieli. Inscrevendo-se na corrente indie-folk, com raízes na música folk nórdica e fino-úgrica, a que junta uma militância em defesa dos direitos humanos e das minorias, os direitos dos animais e a luta por um mundo mais sustentável, Kieli lançou em 2019 um primeiro EP, Tick Tick Talk, com cinco canções: The time, Skin and fur, Tromsø, Tick tick talk e Here, gone. Na altura do lançamento do EP, declarou: “Decidi gravar eu mesma, e foi quando Tick Tick Talk realmente começou a tomar forma. Nesses dias, podiam encontrar-me sentada no chão da minha casa, às 4 da manhã, arranhando suavemente o antigo piso de madeira, experimentando e absorvendo cada pequeno detalhe dos sons que nasciam e de alguma forma captam a essência da minha infância, unindo-a com a sensação de crescer.”

Desde então, Kieli lançou já outras canções. Durante a pandemia, ofereceu a sua canção Here, gone ao projecto Socially Distant Music Video, em Junho de 2020, lançando nesse mesmo ano dois inéditos: I musiken, em Setembro; e September, com Mathias Zachrisson, em Novembro. Agora, despede-se de 2021 com uma gravação, em videoclipe e ao vivo no Studio Lodet, do tema que abria o seu EP de estreia, The time, enquanto prepara para 2022 o primeiro álbum.