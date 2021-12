Catarina e Jerónimo não vão estar frente-a-frente nas televisões

As televisões vão fazer 30 debates que colocam frente-a-frente os líderes partidários, no âmbito das legislativas marcadas para Janeiro, mas a decisão do PCP de não participar nos confrontos que tenham lugar nos canais por cabo, eliminou do calendário de debates o que colocava frente-a-frente o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, e a líder do BE, Catarina Martins.