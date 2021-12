Países da UE avançam a passos largos para tornar obrigatória a vacina da covid-19

Em Espanha, mais de metade da população, 54%, está a favor de tornar obrigatória a vacinação contra a covid-19. A maioria é ainda mais clara se a pergunta for relativa aos profissionais de saúde, aos trabalhadores dos lares e todos os que lidam com o público: 74% dos espanhóis acha que para estas pessoas a vacina deveria ser uma obrigação e não uma opção, segundo o último Barómetro do Centro de Investigações Sociológicas (CIS), tornado público nesta quarta-feira.