Os preços da Internet são “uma das dimensões em que Portugal compara mal”

O secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, diz que o atraso no leilão do 5G foi uma responsabilidade repartida entre a Anacom e os operadores e entende que o mercado português precisa de tarifários que permitam que “o cliente que quer só Internet tenha acesso a esse serviço a um preço compatível com as melhores práticas europeias”.