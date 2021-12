Não olhem para cima

Quem ontem leu a edição em papel do PÚBLICO pode ter uma boa antevisão de que 2022 não está para brincadeiras. Pelas páginas do jornal podemos verificar como o Médio Oriente permanece foco de tensão e como as ambições de autocratas como Xi Jinping ou Vladimir Putin somam as suas ambições às ameaças globais. Como se uma pandemia resiliente, uma crise económica e a contagem decrescente das alterações climáticas não fossem castigo suficiente.