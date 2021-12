Pobreza e sem-abrigo, impossível resignarmo-nos

É essencial que o Presidente mantenha a pressão, seja qual for o governo que se segue. “Mais para diante” não chega.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a encontrar-se no dia de Natal com pessoas que, pelas mais diversas razões, não têm uma casa para viver. O tema dos sem-abrigo tem sido recorrente na agenda do Presidente da República, que há anos faz uma enorme pressão para que esta constitua uma prioridade nacional — ou não seja o direito a ter um tecto um dos que estão consagrados na Constituição, como recordava, por exemplo, em 2017.