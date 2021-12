Três meses depois, erupção do vulcão de La Palma terminou

Declaração oficial foi feita neste sábado, cerca de três meses depois do início da actividade. Milhares de pessoas foram deslocadas por causa da lava.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, Espanha, terminou. A declaração oficial foi feita este sábado, cerca de três meses depois do início da actividade que destruiu parte da ilha e obrigou à retirada de milhares de pessoas das suas casas.

Os primeiros sinais de que a actividade vulcânica tinha terminado foram registados a 13 de Dezembro, mas as autoridades decidiram esperar até ao dia de Natal para confirmar a situação. “O que quero dizer hoje pode ser dito com apenas quatro palavras: a erupção está terminada”, afirmou este sábado o director do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias, Julio Perez, em conferência de imprensa.

Palavras de alívio e muito aguardadas pela população, depois de a 19 de Setembro o Cumbre Vieja ter começado a expelir pedras, cinzas e um rio de lava. Durante a erupção, cerca de 3000 propriedades foram destruídas e 7000 pessoas tiveram de ser deslocadas para fora da zona de risco. Uma parte já pode regressar, mas para outros a casa que tinham ficou para sempre inabitável. O vulcão também teve um forte impacto negativo nas plantações de bananas, uma das principais fontes da economia local.

À agência noticia Reuters, o casal alemão Jacqueline Rehm e Juergen Doelz contam como tiveram de ser deslocados e não conseguiram salvar nada. “Nenhuma mobília, nenhum dos meus quadros, está tudo coberto de lava”, disse Jacqueline Rehm, que confessou não ter a certeza que tudo tenha realmente terminado.

A situação vivida em La Palma gerou uma onda de solidariedade em Espanha com o envio de muitos bens de primeira necessidade, assim como roupa, para as pessoas afectadas. A Reuters refere que alguns residentes e empresas reclamam que os fundos prometidos pelo governo espanhol – mais de 400 milhões de euros – para apoiar a reconstrução demoram a chegar.