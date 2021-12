Companhias aéreas cancelam mais de 4500 voos em todo o mundo no Natal

A onda de cancelamentos de viagens na véspera e no dia de Natal ocorreu numa altura em que a nova variante do SARS-CoV-2, a Ómicron, se propaga rapidamente e as empresas viram-se com falta de funcionários para operarem os voos.

Mais de 4500 voos em todo o mundo foram cancelados por companhias aéreas, impedindo as pessoas de viajarem durante o Natal, de acordo com dados do site de monitorização de voos Flight Aware.

A onda de cancelamentos de viagens na véspera e no dia de Natal ocorreu numa altura em que a nova variante do SARS-CoV-2, a Ómicron, se propaga rapidamente e as empresas viram-se com falta de funcionários para operarem os voos, segundo o diário britânico The Guardian.

O site Flight Aware mostra que 2175 voos foram cancelados em todo o mundo na véspera de Natal, cerca de um quarto dos quais nos Estados Unidos. Mais 1779 voos foram cancelados no dia de Natal, assim como 402 viagens que estavam marcadas para domingo.

Uma grande parte dos voos foi cancelada por cinco companhias aéreas, entre as quais a China Eastern (que cancelou 474 voos), Air China (188), United (177), Air India (160) e Delta (150).

“O aumento de casos da Ómicron a nível nacional nesta semana teve um impacto directo nas nossas tripulações e nas pessoas que dirigem as nossas operações. Como resultado, tivemos infelizmente de cancelar alguns voos e estamos a notificar os passageiros afectados antes de eles chegaram ao aeroporto”, explicou a United.

Dados da empresa norte-americana Flight Aware divulgados na sexta-feira já mostravam que mais de dois mil voos tinham sido cancelados na véspera de Natal. Pelas 14h (hora de Lisboa) de sexta-feira, 2045 voos já tinham sido cancelados em todo o mundo, 457 dos quais tendo como destino ou ponto de partida os Estados Unidos. Por outro lado, 4604 rotas sofreram atrasos, 509 destas com partida ou destino nos EUA.

Em resposta ao caos causado durante a época natalícia, as companhias aéreas pediram às autoridades de saúde norte-americanas que relaxem as regras de quarentena para as pessoas vacinadas.