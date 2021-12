Covid-19: novos casos são mais do dobro de há um ano, mas Portugal testa quatro vezes mais

O número de casos no país está a aumentar, mas a subida também se deve, em parte a um aumento constante da testagem. Portugal alcançou esta quarta-feira um novo máximo diário de testes realizados, com perto de 250 mil efectuados.

Os 10.549 casos identificados em Portugal na quarta-feira (e divulgados no boletim desta quinta) representam um máximo diário desde dia 30 de Janeiro, quando o país bateu pela última vez a barreira das dez mil infecções identificadas num dia (12.435). Se olharmos para o mesmo dia do ano passado, são mais do dobro do total de novos casos (4602). Contudo, o contexto epidemiológico mudou bastante desde então, quer em termos de cobertura vacinal, quer em termos de despistagem de casos. Em relação ao mesmo momento do ano passado, Portugal está agora a testar quatro vezes mais – e a realizar diariamente três vezes mais testes que no final de Janeiro.

De acordo com os dados do site Our World in Data (OWiD), da Universidade de Oxford, Portugal registou na última semana uma média de 175.555 testes realizados por dia – se alargarmos a amostra a dia 1 deste mês, a média é de 140.644. Isto resulta em mais de de três milhões de testes realizados em 22 dias, um total que é quatro vezes superior ao verificado entre dias 1 e 22 de Dezembro de 2020 (761.310).

Entre os valores actuais e os do período homólogo do ano passado observa-se uma diferença absoluta de mais de 2,3 milhões de testes realizados. No entanto, não se verifica essa relação em relação ao número de casos confirmados.

Recorde de testes ajudam a manter a taxa de positividade baixa

O esforço da testagem, alavancado pelo regresso a 19 de Novembro dos testes rápidos de antigénio (TRAg) comparticipados, tem permitido a Portugal aumentar consistentemente a média de testagem. Atingiu esta semana os 24 milhões de testes realizados e é nesta altura o nono país do mundo que mais testa diariamente, com uma média na última semana de 14,6 testes por mil habitantes realizados.

De acordo com o site da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que monitoriza a situação epidemiológica, Portugal bateu novamente o recorde de testes realizados num dia esta quarta-feira, com 249.834 em 24 horas – ultrapassando as 227.284 amostras processadas no dia 17. Um ritmo de testagem que, caso fosse constante, permitiria testar perto de um quinto da população (1,8 milhões de pessoas) em apenas uma semana.

Os quase 250 mil testes realizados na quarta-feira explicam por isso, em parte, os mais de dez mil casos identificados e retrata bem um lado da actual situação epidemiológica: há mais infecções a serem detectadas, mas também há mais testes.

O resultado desta diferença na testagem é a taxa de positividade: a 18 de Dezembro deste ano estava em 2,9%, um registo abaixo do limiar de 4% definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês) e que é bem inferior aos 10,7% calculados a 18 de Dezembro de 2020.

A taxa de positividade elevada é preocupante por significar que a testagem está a correr atrás das infecções – sugere que há mais transmissão e que é mais provável haver pessoas infectadas que ainda não estão testadas e continuam, por isso, a propagar o vírus.

Neste momento, o país está com uma percentagem de testes positivos baixa, mas ainda assim com tendência a aumentar. Esta quarta-feira, por exemplo, o país teve registo de 10.549 novos casos em 249.834 amostras, o que dá uma taxa de positividade no dia de 4,2%, um valor acima do limiar do ECDC, mas ainda assim consideravelmente inferior ao verificado há um ano.

Segundo os dados do OWiD, actualizados até 18 de Dezembro, Portugal detecta actualmente um caso por cada cerca de 34 testes realizados, enquanto há em 2020, na mesma data, a frequência era de um teste positivo em cada dez realizados.

Se olharmos para o último dia com mais de 10 mil casos, a 30 de Janeiro deste ano, as diferenças ainda são mais acentuadas. Portugal estava então com uma taxa de positividade média de 20,2% nessa semana – a cada cinco testes efectuados, era detectado um caso de covid-19.