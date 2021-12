Portugal com 10.549 novos casos e 17 mortes — maior número de casos desde Janeiro

O relatório de situação indica que há 893 doentes com covid-19 nos hospitais, menos 16 do que no dia anterior. A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de novos casos.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 17 mortes e 10.549 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado esta quinta-feira. Não era registado um valor tão alto de novos casos de infecção pelo novo coronavírus desde o final de Janeiro (a 31 de Janeiro tinham sido registados 9498 novos casos).

O relatório de situação indica que há 893 doentes com covid-19 nos hospitais, menos 16 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos há 148 pacientes nos cuidados intensivos (menos sete do que no dia anterior).

Mais 3948 pessoas recuperaram da doença, num total de 1.149.611 recuperações desde o início da pandemia. Existem 6584 casos activos em Portugal num total de 84.643 estão a lidar com o vírus em Portugal.

Há mais 5185 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Lisboa com maior número de novos casos

O maior número de novos casos foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (três mortes e 5350 novos casos). O Norte regista o maior número de óbitos (cinco mortes e 2817 novos casos). A região Centro totaliza mais três mortes e 1465 novos casos. Já o Alentejo contabiliza 255 novos casos e mais uma morte. No Algarve, há mais 328 casos e três óbitos.

A Madeira regista 249 novos casos de infecção e duas mortes. Já os Açores somam mais 85 casos.

Das 18.840 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.235 (65%) tinham mais de 80 anos (5622homens e 6613 mulheres). Do total de mortes registadas desde Março de 2020: 9890 são homens e 8950 são mulheres.

Evolução dos novos casos diários

Portugal continua no quadrante vermelho da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país. Isto quer dizer que a incidência tem tendência a subir.

Na última actualização, feita no no boletim quarta-feira, a incidência por cem mil habitantes era de 579,3 a nível nacional e 582,3 no continente. A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes.

Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — era 1,07 a nível nacional e no continente Este valor corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.

Ao todo, o país contabiliza 18.840 óbitos por covid-19 e 1.253.094 casos confirmados desde Março de 2020.