Os protagonistas dos sete principais duelos das legislativas

Em Lisboa, o maior círculo eleitoral do país, o primeiro-ministro António Costa vai defrontar o social-democrata Ricardo Baptista Leite nas próximas legislativas. Há dois anos, nos sete círculos eleitorais em análise – que elegem uma maioria de 160 deputados –, o PS levou vantagem em quase todos face ao PSD. Nas listas das legislativas de 30 de Janeiro, só em dois dos casos, Braga e Leiria, os socialistas mudaram os protagonistas. Já o PSD, nestes sete círculos, renovou em quatro – Lisboa, Porto, Aveiro e Leiria. Em Coimbra, o duelo entre as duas cabeças de lista, Marta Temido e Mónica Quintela, é o único que se repete em relação a 2019. Já em Leiria, houve mudança nos nomes indicados para cabeças de lista pelos dois partidos. Só no distrito de Setúbal o duelo é entre PS e CDU, as duas forças políticas mais votadas nas últimas legislativas. Nos sete círculos eleitorais, entre os dois partidos que obtiveram maior votação nas eleições de 2019, eis os principais duelos: