A primeira derrota de Rio após a reeleição como líder do PSD

O reeleito presidente do conselho de jurisdição nacional (CJN) do PSD, Paulo Colaço, é o responsável pela primeira derrota de Rui Rio após a sua reeleição à frente do partido. O presidente social-democrata apostou em Nuno Morais Sarmento — a quem se referiu como sendo uma pessoa com “qualidade elevada” para liderar a lista patrocinada pela direcção nacional com o propósito de tirar a presidência a Paulo Colaço —, mas os delegados ao 39.º Congresso do partido, que decorreu no último fim-de-semana, entenderam que a jurisdição não deveria mudar de mãos.