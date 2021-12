Rui Rio perde para Paulo Colaço na jurisdição e vence conselho nacional

Paulo Colaço foi reeleito neste domingo presidente do conselho de jurisdição nacional (CJN), o órgão do partido que funciona como uma espécie de tribunal para as questões internas, derrotando Nuno Morais Sarmento que Rui Rio escolheu para encabeçar a lista oficial da direcção nacional.

A lista para o conselho nacional patrocinada pelo presidente do partido foi a mais votada com 187 votos, seguida da proposta de Miguel Pinto Luz com 161 votos, que teve menos 26 sufrágios. Os delegados ao congresso deram o terceiro lugar à candidatura de Pedro Calado, que tem como primeiro subscritor por Luís Montenegro. A quarta lista mais votada é a de um apoiante de Rio, o deputado Carlos Eduardo Reis.

A deputada Catarina Rocha Ferreira, alinhada com a direcção de Rio, também conquistou seis representantes no CN. Por seu lado, o ex-parlamentar André Neves, apoiante de Paulo Rangel nas directas, conseguiu eleger quatro elementos.

A mesa do congresso, que desta vez teve duas candidaturas, foi novamente conquistada por Paulo Mota Pinto. Pedro Rodrigues, um dos homens fortes do eurodeputado Paulo Rangel, ficou em segundo com uma diferença significativa.

O presidente do partido, que chegou a este congresso reforçado pelas eleições directas, tem a maioria no conselho nacional – o que não aconteceu na última reunião magna do PSD – um pouco à custa de listas satélites, encabeçadas por apoiantes seus como é o caso dos deputados Carlos Eduardo Reis e Catarina Rocha Ferreira.

O secretário-geral, José Silvano, fala, em declarações à Lusa, de uma “vitória significativa” em relação às anteriores eleições e soma os votos da lista oficial, encabeçada por Pedro Roseta (187), com os alcançados pelas listas de Carlos Eduardo Reis (97), Catarina Rocha Ferreira (70) e Lina Lopes (17).

Ao todo, os delegados ao congresso tinham 11 listas para votar no conselho nacional.