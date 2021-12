Pinto Luz, a única voz discordante no dia da união

Paulo Rangel e Luís Montenegro alinharam com Rui Rio na necessidade de tornar o PSD uma alternativa ao PS. Carlos Moedas arrancou o maior aplauso do congresso com um discurso mobilizador sobre como foi possível ganhar Lisboa.

O congresso esteve morno até Carlos Moedas chegar, a meio da tarde deste sábado, e ser aplaudido de pé com um discurso mobilizador e com um tom pedagógico sobre como se ganham eleições. Paulo Rangel e Luís Montenegro, desafiadores directos de Rui Rio, cederam ao momento pré-campanha para as legislativas. Só Miguel Pinto Luz marcou terreno para o futuro com um discurso crítico da actual liderança.