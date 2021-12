Câmara de Lisboa fecha centros de acolhimento mas garante que pessoas sem abrigo têm respostas

A Câmara de Lisboa decidiu encerrar os centros de acolhimento temporário que estavam montados na Pousada da Juventude do Parque das Nações e na Casa dos Direitos Sociais do município, mas garante que as 40 pessoas sem-abrigo que estavam acolhidas nestes espaços foram encaminhadas para outras respostas ou regressaram ao país de origem.

O encerramento destes centros foi anunciado pelo presidente da câmara, Carlos Moedas, na passada terça-feira na Assembleia Municipal, justificando a decisão com o facto de não terem “condições dignas” para acolher estas pessoas. Esta quarta-feira, a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais, Laurinda Alves, convocou uma conferência de imprensa, onde garantiu que as pessoas que estavam alojadas nestes centros foram todas reencaminhadas para outras respostas de alojamento, com excepção de duas que estão ainda na Casa dos Direitos Sociais mas que sairão também para outras respostas, sublinhou.

Aos jornalistas, a vereadora detalhou que foram reencaminhadas para o Quartel de Santa Bárbara — onde está também montado um centro de acolhimento de emergência desde Setembro, com capacidade para acolher 124 pessoas — para a residência solidária, apartamentos de transição, alojamentos e quatros financiados pela Santa Casa da Misericórdia. Foram também para lares de idosos, apartamentos partilhados e alguns regressaram aos países de origem.

“Havia pragas e as desinfestações que eram feitas não eram suficientes. As pessoas dormiam em camas de campanha. As pessoas em situação de sem abrigo já não tinham condições físicas, nem humanas, nem dignas. Eram massacradas por percevejos e outras pragas. O que fizemos foi tomar como prioridade absoluta a questão destas pessoas”, frisou a vereadora, justificando assim a desactivação do centro montado na Pousada da Juventude do Parque das Nações. De acordo com a autarca, também a entidade que geria este centro já tinha comunicado, em diversos momentos, a falta de condições do espaço ao município.

Já o acolhimento montado na Casa dos Direitos Sociais, apesar de não ter problemas sanitários, não era adequado por serem “salas e salinhas” que não permitiam aos utentes ter conforto.

“Acho que ninguém quer que as pessoas em situação de sem abrigo sejam acolhidas em situações indignas, infectas, em que a sua saúde não é protegida e em que a sua privacidade não é protegida nem cuidada”, frisou.

Estes centros foram montados como uma resposta de emergência para a população que estava sem tecto, nas ruas, logo nos primeiros meses da pandemia. Dada a evolução da situação pandémica, nunca chegaram a ser desactivados. Foram mudando de sítio, mas os moldes da resposta mantiveram-se. “Era impossível fazer melhor até aqui”, notou a autarca, sublinhando o trabalho feito pelo anterior executivo. Mas lembrou também que é tempo de melhorar esta resposta. “Temos respostas para as pessoas em situação de sem abrigo, essas sim dignas. Em que os apoios psicossocial, da saúde, da alimentação, da gestão dos seus tempos livres, da empregabilidade, estão articulados”, notou.

No entanto, a solução agora encontrada pelo município será transitória, uma vez que o município vai estudar durante os próximos seis meses o que mudar e melhorar na assistência que é prestada à população que vive nas ruas. “Temos de pensar o modelo, ver o que podemos fazer em relação à prevenção. A prevenção aqui é a palavra-chave”, frisou Laurinda Alves.

Segundo os últimos dados conhecidos, do final de 2020, existem na capital 3811 pessoas em situação de sem-abrigo. Destas 447 estão sem tecto, ou seja, pernoitam nas ruas.