Jorge Palma despede-se de 70 Voltas ao Sol em Belém e estreia novo videoclipe

A digressão 70 Voltas ao Sol de Jorge Palma termina esta quarta-feira em Lisboa, no CCB, um ano depois da estreia no Castelo de São Jorge. E tem um novo videoclipe.

O concerto a que Jorge Palma chamou 70 Voltas ao Sol, destinado a comemorar os seus 70 anos, chega esta quarta-feira à última apresentação, depois de três datas esgotadas, duas em Lisboa (CCB) uma no Porto (Casa da Música). Será no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, às 21h, e com Jorge Palma estarão (tal como na estreia, em Setembro de 2020) a cantora Cristina Branco, como convidada, e um ensemble de 14 elementos dirigidos pelo maestro Cesário Costa. Os temas escolhidos para este concerto têm arranjos para orquestra dos pianistas e compositores Filipe Melo e Filipe Raposo.

Já editado em CD e em vinil (LP duplo), 70 Voltas ao Sol estreou-se no Castelo de São Jorge, também em Lisboa e com a mesma formação, sendo transmitido nas redes sociais do artista, da CML e da EGEAC no dia 9 de Setembro de 2020. Desse concerto, foram já publicados no YouTube três videoclipes: Portugal, Portugal, Junto à ponte e, estreado esta terça-feira, na véspera do último concerto no CCB, Quem és tu, de novo?

Na altura, Jorge Palma explicou ao PÚBLICO que a ideia nasceu de um convite para o programa Lisboa na Rua: Juntamente com os meus managers, André Sebastião e Tiago Branco, havia a hipótese de não sei quantos orquestradores. Mas decidi-me pelo Filipe Melo e pelo Filipe Raposo, 18 partituras, nove para cada um. Durante um período trabalharam cada um por sua conta, muito bem e rápido. A certa altura, começo a receber partituras e verificando onde é que entro, onde é que saio. No fundo, até foi um processo rápido, uns 15 dias. E os arranjos estão maravilhosos. Eles são de uma dedicação, de uma atenção… Desde que a gente começa até que acaba [os ensaios], estão sempre lá os dois.”

O concerto assinalou os 70 anos de Palma, mas a data verdadeira (4 de Junho) viveu-a em 2020 em plena pandemia, em Conceição de Tavira, numa casa campestre. “Foi lá que celebrei, com a Rita e mais dois amigos. E depois vieram aqueles parabéns todos. A pandemia não atacou muito o meu modus vivendi, porque passo muito tempo em casa.”

A produção deste concerto no CCB, em comunicado, informa que as regras de acesso, por parte dos espectadores, se mantêm: “No dia do concerto, os maiores de 12 anos devem apresentar certificado digital de vacinação ou um teste negativo à Covid-19 (PCR, realizado até 72h antes do evento; ou antigénio, realizado 48h antes do evento).”