Uma ilha isolada está à procura de um novo “rei” que também gere o pub

Numa ilha perto de Barrow, no Norte de Inglaterra, há um pub à espera de um gerente. Mas, no CV, além de experiência em gestão de pubs, deve constar o à vontade com o isolamento, com meteorologia incerta e, ainda, com cerveja a escorrer pela cabeça abaixo.

É que este pub localiza-se na Ilha de Piel, uma ilha remota com cerca de 20 hectares a cerca de 800 metros da península de Furness. Pode-se chegar lá de ferry, que opera entre Abril e Setembro, ou em visitas guiadas a pé. E se para alguns a magia da ilha reside na sua história, para outros trata-se mesmo do pub Ship Inn, que recentemente ficou sem gerentes, depois de o seu contrato ter terminado.

John Murphy, que faz visitas guiadas à ilha há mais de 40 anos, garante ao Guardian que quem aceitar este trabalho — que deverá ser escolhido num processo de recrutamento público, a começar em Abril, e ficar encarregado do espaço por um período de dez anos — tem de ser “extremamente dedicado”. “Tens de ter muita dedicação e paixão pelo isolamento, paz e silêncio. É preciso uma personalidade especial”, garante.

Muitas pessoas vão a esta ilha para festas de aniversário ou para beber alguns copos antes de um acampamento nocturno. “Mesmo que estejas chateado, as vistas de Piel são fantásticas. Devo ter dormido em cada pedaço de relva daquela ilha, quer sóbrio, quer bêbedo, e adoro”, diz Murphy.

Além de gerir o pub, o candidato deverá estar também cuidar da ilha. Até porque esta pessoa será coroada “Rei de Piel”, numa cerimónia, no mínimo, particular: o escolhido senta-se no trono e um balde de cerveja é-lhe despejado pela cabeça abaixo.

Murphy confessa que adorava ficar com o trabalho. Mas os 73 anos já não lhe permitem. “Adoro absolutamente a Ilha de Piel, adoro o quão isolada é. Também adoro o facto de Barrow ser uma cidade industrial e ter esta linda e isolada ilha tão perto.”