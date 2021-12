Representação nacional na Bienal de Veneza pendente da ministra da Cultura

O curador Bruno Leitão já entregou ao Ministério da Cultura (MC) o recurso hierárquico que pede a revisão do resultado do concurso de selecção do artista que vai representar Portugal na 59.ª Bienal de Arte de Veneza, em 2022. O recurso foi entregue na sexta-feira e o MC tem agora 30 dias para responder à argumentação da equipa de Bruno Leitão, que representa a artista Grada Kilomba, classificada em segundo lugar, a seguir a Pedro Neves Marques, no concurso por convite organizado pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes).