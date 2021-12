Curador recorre de resultado do concurso para representação portuguesa na Bienal de Veneza

Bruno Leitão defende que “a lei não foi respeitada” neste concurso. DGArtes “contra-argumenta que sim”. Resultados provisórios já haviam sido contestados, em audiência de interessados, sem que tivesse havido alteração do resultado final que atribuiu ao projecto A Ferida, de Grada Kilomba o segundo lugar. Pedro Neves Marques, com o projecto Vampires in Space irá representar Portugal na próxima edição da Bienal de Arte de Veneza.