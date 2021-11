Pedro Neves Marques vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza

A Direcção-Geral das Artes anunciou esta quarta-feira ao final da tarde que Pedro Neves Marques, com o projecto Vampires in Space, apresentado pela dupla de curadores João Mourão e Luís Silva, irá representar Portugal na próxima edição da Bienal de Arte de Veneza, que vai decorrer entre 23 de Abril e 27 Novembro de 2022 naquela cidade italiana.

A proposta de Pedro Neves Marques, seleccionada no âmbito de um concurso promovido pela DGArtes, terá a forma de uma instalação narrativa. A instalação multimédia cruza poemas e filmes, como é habitual na sua obra, numa cenografia que, segundo o comunicado de imprensa, publicado na página da DGArtes, pretende transformar o Palazzo Franchetti, onde se instala pela primeira vez a representação nacional, “numa inesperada nave espacial habitada por vampiros”.

Segundo o mesmo comunicado, o projecto “recorre à figura e expectativas sobre o que é um ‘vampiro’ para abordar questões de identidade de género, sexualidade e reprodução queer, bem como formas de família não-nuclear”. A instalação fará contrastar “o estilo gótico veneziano do Palazzo Franchetti com uma sensibilidade de ficção científica, fantástica e especulativa própria do trabalho de Neves Marques”.

Pedro Neves Marques, com 37 anos, teve recentemente uma exposição no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional intitulada Corpos Medievais, também com curadoria de Luís Silva. Em 2019, apresentou em Itália Becoming Male in the Middle Ages (Tornar-se Homem na Idade Média), no Castelo de Rivoli – Museu de Arte Contemporânea, em Turim, resultado do Prémio Illy atribuído na feira de arte contemporânea Artissima no ano anterior.

“Sinto-me super feliz. É com grande surpresa que recebi as notícias, mas sabia que tínhamos um projecto muito forte”, disse Pedro Neves Marques ao PÚBLICO. “Tenho feito o meu trabalho muito fora de Portugal e voltei de uma forma mais fixa nos últimos dois anos, sabe muito bem estar cá e ver isto acontecer depois ter passado a minha vida adulta quase toda no estrangeiro.”

Com um circuito artístico que tem passado muito também pelo circuito dos festivais de cinema – o último filme A Mordida (2019) estreou nos festivais de cinema de Toronto e de Nova Iorque -, Pedro Naves Marques saúda que o pavilhão de Portugal em Veneza sirva também de palco a essa hibridização dos suportes artísticos. “Tenho trabalhado muito em cinema nos últimos cinco anos e é também bom que isso vá para Veneza. Mostrar um pouco que se pode trabalhar de uma maneira livre e que a prática artística não está circunscrita. Podemos procurar outros públicos e ir ao encontro de outros tipos de formas de falar e que isso fique representado no pavilhão de Portugal.”