Podcast do Encontro de Leituras: Tatiana Salem Levy

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

A convidada do 11.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 12 de Outubro, foi a escritora Tatiana Salem Levy. Em destaque esteve o seu livro Vista Chinesa, publicado em Portugal pela Elsinore e no Brasil pela Todavia.

O Encontro de Leituras é moderado pelas jornalistas Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

