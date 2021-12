Conselho de Administração do São João apresenta demissão após incêndio que fez um morto e quatro feridos graves

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João afirmou que a administração continuará em funções até à decisão da ministra da Saúde, Marta Temido.

O Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, apresentou esta segunda-feira a demissão depois de um incêndio no serviço de Pneumologia ter causado uma morte e ferimentos graves a quatro pessoas. Cinco profissionais também foram afectados e tiveram de receber apoio no serviço de urgência.

Em conferência de imprensa sem direito a perguntas dos jornalistas, Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), afirmou que a administração continuará em funções até à decisão da ministra da Saúde, Marta Temido.

“Apesar de as causas do incêndio estarem ainda a ser apuradas, nomeadamente através de um processo de averiguações interno, de um processo de inquérito da IGAS [Inspecção-Geral das Actividades em Saúde] e de um inquérito da Polícia Judiciária, com quem estamos a cooperar, e de a avaliação inicial excluir falha estrutural do hospital, existe um sentido ético nos decisores de entidades públicas que não podemos nem devemos esquecer. O Conselho de Administração apresentou hoje à ministra da Saúde um pedido de demissão”, afirmou Fernando Araújo.

O gabinete de comunicação do Ministério da Saúde referiu que Marta Temido se deslocou ao início da tarde desta segunda-feira àquele centro hospitalar, na sequência do incêndio. “A ministra da Saúde lamenta profundamente a morte registada e endereça sentidas condolências aos familiares das vítimas e deseja uma rápida recuperação a todos os feridos”, refere o ministério.

O presidente do Conselho de Administração do CHUSJ apresentou ainda as condolências à família da vítima mortal e disse também que o órgão de administração ao qual preside “está solidário com os profissionais de saúde afectados que agiram em defesa dos doentes”.

“O hospital prestou, durante todo o processo, informação e apoio psicológico aos doentes e às famílias. O plano de incêndio do hospital e o plano de emergência interno foram prontamente activados, possibilitando a evacuação de emergência, bem como o combate ao incêndio pelas equipas internadas e pelas corporações de bombeiros”, explicou, dizendo que este foi um incêndio “difícil” que deflagrou numa zona “altamente sensível do hospital”.

Vários órgãos de comunicação social noticiam nesta segunda-feira que o incêndio foi provocado por um doente que acendeu um cigarro no quarto, quando se encontrava a receber oxigénio.

Num comunicado emitido pelo CHUSJ no domingo à noite, aquela unidade hospitalar informou que “as causas do incêndio estão a ser apuradas” e que foi aberto um processo de averiguações interno. O incêndio deflagrou pelas 17h40 de domingo e obrigou à retirada de doentes, tendo sido extinto perto das 19h do mesmo dia.

Marcelo Rebelo de Sousa contactou no domingo à noite o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, para expressar solidariedade com todas as pessoas envolvidas no acidente. “O Presidente da República falou esta noite” com Fernando Araújo “para se inteirar do incêndio desta tarde, que causou quatro vítimas, uma das quais entretanto falecida, e exprimir solidariedade com todos os afectados e respectivas famílias, mas também com os profissionais daquela unidade de saúde”, refere um comunicado publicado na página oficial da Presidência.