Incêndio no Hospital de São João faz vários feridos

Chamas atingem o serviço de pneumologia do maior hospital do Porto.

Um incêndio que deflagrou pelas 17h40 deste domingo, no piso 9 do Hospital de São João, no Porto, provocou quatro feridos, dois deles em paragem cardiorrespiratória, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) em declarações ao PÚBLICO.

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto adiantou que os pacientes que se encontravam no serviço de Pneumologia estão a ser retirados do local.

A causa do incêndio está por determinar, estando no local estão 17 operacionais dos bombeiros com cinco viaturas.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a ocorrência está em fase de resolução.