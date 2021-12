Fabricantes das vacinas de ARN-mensageiro tentam repetir a história de sucesso

As vacinas de ARN-mensageiro (ARNm) contra a covid-19 são uma das grandes histórias de 2021: até ao fim do ano, deverão ser produzidas três mil milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNtech e 700 milhões da da Moderna. Só falhou o reconhecimento pelo Prémio Nobel da Medicina, que muitos esperavam que tivesse sido atribuído a Katalin Karikó e Drew Weissman, os cientistas que em 2005 descobriram como fazer com que o ARNm não desencadeasse uma reacção inflamatória quando era injectado, abrindo portas à sua aplicação terapêutica. As empresas tentam repetir o sucesso com outros tratamentos.