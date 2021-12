Será Manuel Pinho o “Príncipe” que terá recebido 4,7 milhões de euros de luvas da Odebrecht?

Em causa está a construção da Barragem do Baixo Sabor, em Trás-os-Montes, um projecto com um investimento previsto de 490 milhões que disparou para 760 milhões no fecho de contas, em 2016.

O Ministério Público continua no encalço da pessoa com o nome de código “Príncipe” que terá recebido 4,7 milhões de euros em luvas do gigante brasileiro da construção, a Odebrecht, no processo de adjudicação e construção da Barragem do Baixo Sabor, em Trás-os-Montes, um projecto com um investimento previsto de 490 milhões que disparou para 760 milhões no fecho de contas, em 2016.