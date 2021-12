Desbaratada a oposição, Hong Kong elege este domingo um parlamento de “patriotas” chineses

Mais de um ano depois do adiamento eleitoral, justificado com a pandemia, dezenas de candidatos pró-democracia estão detidos ou condenados. Pelo meio foi aprovada uma lei que garante o controlo do LegCo por políticos pró-Pequim.

“O fim de uma era”. É com esta descrição funesta e um sentimento profundo de abatimento que, depois de vinte e cinco anos dedicados ao estudo do sistema e do comportamento eleitorais de Hong Kong, os politólogos Ivan Choy Chi-keung e Ma Ngok apresentaram, na quinta-feira, o seu último livro académico sobre o tema, intitulado The Electoral System and Voting Behaviour in the Hong Kong Special Administrative Region e editado pela City University of Hong Kong Press.