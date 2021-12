Facebook encontrou empresas a espiar quase 50 mil dos seus utilizadores

A Meta (empresa-mãe do Facebook) está a notificar 48 mil utilizadores que podem ter sido alvo de empresas de ciberespionagem contratadas por governos e clientes privados. Ao todo, sete serviços — que a Meta chama de “ciber-mercenários” — estavam a usar o Instagram, WhatsApp e o Facebook para aprender mais sobre os alvos, manipulá-los e descobrir como comprometer os seus dispositivos através de phishing. Trata-se uma táctica de engenharia social para levar as pessoas a instalar ficheiros maliciosos ou revelar credenciais.

A informação foi avançada esta quinta-feira num relatório da Meta sobre o mercado de ciberespionagem online. “As fornecedoras de cibervigilância que encontrámos ficam na China, Israel, Índia e Macedónia do Norte. Os alvos eram pessoas em mais de 100 países”, lê-se no documento.

A gigante tecnológica diz que removeu cerca de 1500 contas falsas que eram usadas para chegar a vítimas no Instagram e no Facebook e contactou as empresas de espionagem (barradas das plataformas Meta) para cessarem operações. As empresas visadas incluem a Black Cube, uma tecnológica de Israel que terá sido utilizada pelo antigo produtor e distribuidor de cinema Harvey Weinstein para desacreditar as suas vítimas. A Black Cube já está a fazer circular desmentidos na imprensa; em 2017 a empresa pediu desculpa por ter colaborado com Weinstein.

“É frequente estas empresas dizerem que os seus serviços só se destinam a criminosos e terroristas, mas a nossa investigação, que durou meses, concluiu que os alvos incluem jornalistas dissidentes, críticos de regimes autoritários, familiares de membros da oposição e activistas dos direitos humanos”, alerta a equipa da Meta.

Ao todo, quatro das empresas acusadas no relatório da Meta ficam em Israel (Black Cube, Cognyte, Cobwebs Technologies e Bluehawk CI); uma fica na Macedónia do Norte (Cytrox) e outra na Índia (BellTrox).

A Meta não é a única empresa a acusar estes serviços. Por exemplo, a Cytrox, com sede na Macedónia do Norte, também consta num relatório publicado a semana passada pelo Citizen Lab, um laboratório de investigação da Universidade de Toronto, no Canadá, que se dedica a expor programas de espionagem.

Foram também removidas cerca de 100 contas associadas a uma empresa de ciberespionagem da China, mas a Meta não a conseguiu identificar. “A nossa investigação detectou ferramentas maliciosas a serem utilizadas para apoiar a vigilância de minorias na região Ásia-Pacífico, incluindo em Xinjiaang, na China, na Birmânia e em Hong Kong”, lê-se no relatório.

O relatório de 13 páginas surge numa altura em que a própria Meta (dona das plataformas sociais Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger) é alvo de escrutínio devido a documentos internos revelados por Francis Haugen. A antiga trabalhadora acusa a gigante de Mark Zuckerberg de privilegiar o lucro em detrimento da segurança e bem-estar dos utilizadores.

Uma das regiões mais afectadas pelas políticas do Facebook é a Birmânia. Este mês, refugiados rohingya, obrigados a fugir do país, processaram o Facebook por contribuir para a propagação de mensagens de ódio sobre o grupo étnico.

O documento partilhado esta quarta-feira confirma que as plataformas Meta facilitam o trabalho de serviços de ciberespionagem em todo o mundo, incluindo na Birmânia. No entanto, o problema estende-se a outras plataformas. Segundo a Meta, a plataforma de vídeos YouTube (da Google), o site de fotografias Flickr e a rede Twitter também são utilizadas por empresas de ciberespionagem.

"Os ciber-mercenários trabalham através de muitas plataformas e fronteiras nacionais. As suas capacidades são utilizadas tanto por países como por empresas privadas”, lê-se nas conclusões da Meta, que salienta que os serviços estão disponíveis “para qualquer pessoa disposta a pagar”. “Proteger as pessoas destas ameaças requer um esforço colectivo entre plataformas, políticos e a sociedade civil.”

"A indústria de vigilância é muito maior do que apenas uma empresa”, sublinhou Nathaniel Gleicher, responsável pela política de segurança da Meta e co-autor do relatório, em declarações ao Washington Post.