Fartos das máscaras, divididos quanto às vacinas. No 5.º ano, a covid já cansa

Passar mais tempo com os pais, por causa da pandemia, foi bom. Mas as aulas à distância não deixam boas memórias e as máscaras parecem ser o principal mau da fita para as crianças de uma turma do 5.º ano que, como um reflexo do país, estão divididas quanto à vacinação que começa, para elas, este fim-de-semana, no continente.