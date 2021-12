Secretário-geral do PSD toma vacina contra covid-19 em pleno recinto do congresso

O secretário-geral do PSD, José Silvano, tomou na tarde desta sexta-feira a terceira dose da vacina contra a covid-19 no Europarque de Santa Maria da Feira, onde decorre a partir desta noite o 39.º Congresso dos sociais-democratas.

No recinto do Europarque encontra-se a funcionar, logo à entrada deste parque empresarial, a modalidade “Casa Aberta” disponível para a vacinação contra a covid-19.

José Silvano tinha feito o agendamento para a terceira dose da vacina para a próxima segunda-feira, em Mirandela, sua terra natal, mas como a reunião magna dos sociais-democratas só arranca às 21h, decidiu antecipar a tomada da terceira dose enquanto espera pela abertura do conclave que vai entronizar Rui Rio como presidente do PSD.

Atendendo a que este congresso decorre num contexto difícil devido à dimensão da pandemia, o PSD optou por reduzir o número de observadores e de convidados. Os delegados ao congresso que foram eleitos no mesmo dia em que decorreram as eleições directas disputadas entre Rui Rio e Paulo Rangel, rondam os 950 e há cerca de duas centenas de participantes.

A reunião magna do PSD começa esta noite e termina domingo ao fim da manhã com a eleição dos novos órgãos nacionais do partido. O presidente do partido já anunciou que José Silvano será reconduzido como secretário-geral.