Greve de fome em frente à Casa Branca pela reforma das leis eleitorais nos EUA

Propostas estão bloqueadas no Senado, o que permite ao Partido Republicano aprovar restrições no acesso ao voto em vários estados. A menos de um ano das eleições intercalares, as leis eleitorais são o assunto mais importante para grande parte do eleitorado do Partido Democrata.

Dez estudantes universitários do estado norte-americano do Arizona estão em greve de fome, em frente à Casa Branca, em protesto contra a falta de acordo, no Senado, para a aprovação de uma reforma das leis eleitorais no país. As duas propostas que estão em cima da mesa contam com o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas o Partido Democrata tem sido incapaz de usar a sua curta maioria para contornar a oposição em bloco do Partido Republicano.