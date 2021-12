Charutos, carros e uma villa: o leilão de Maradona oferece aos fãs “lembranças” da estrela do futebol

O “leilão 10”, uma referência ao número da sua camisola na selecção argentina, e que o levou ao triunfo no Mundial em 1986, vai ser levado a cabo pela família para angariar fundos enquanto as questões legais sobre a distribuição dos bens do jogador são resolvidas.

Os fãs de Diego Maradona terão a oportunidade de comprar objectos da estrela do futebol num leilão, no domingo, pouco mais de um ano depois da sua morte, que incluirá charutos, um par de carros BMW e uma luxuosa villa que Maradona comprou para os seus pais. O “leilão 10”, uma referência ao número da sua camisola na selecção argentina, e que o levou ao triunfo no Mundial em 1986, vai ser levado a cabo pela família para angariar fundos enquanto as questões legais sobre a distribuição dos bens do jogador são resolvidas.

Maradona, amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, levou uma vida polémica, o que lhe rendeu um grande número de fãs fervorosos, mas que também o viram lutar contra a dependência de drogas e álcool.

“Os cinco filhos (reconhecidos por Maradona) por meio dos seus advogados concordaram e foi possível realizar este evento. Isto é apenas para pagar as despesas”, disse Adrian Mercado, chefe da casa de leilões, à Reuters. “Há muitas, muitas coisas com valor nostálgico.”

O leilão online acontecerá domingo, às 11 horas locais (8h em Portugal continental). Maradona, que sofria de problemas renais, hepáticos e cardíacos, morreu de ataque cardíaco em 25 de Novembro de 2020, em casa, poucas semanas depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao cérebro para extrair um coágulo sanguíneo. A equipa médica que acompanhou o ex-futebolista foi, sete pessoas, foi indiciada pela sua morte e acusada de homicídio involuntário. Em Maio, o Ministério Público argentino considerou que os médicos e enfermeiros nada fizeram para evitar a morte de Maradona e, por isso, incorrem em penas de prisão de oito a 25 anos.

Entre os bens mais caros a serem leiloados está uma casa da década de 1980 que Maradona deu aos seus pais no bairro de Villa Devoto, capital da Argentina, Buenos Aires. A casa de luxo terá como preço inicial 900 mil dólares (794 mil euros). Há também uma série de carros de luxo, incluindo um BMW 750 de 225 mil dólares (199 mil euros), que Maradona uma vez conduziu dentro de um campo de futebol.

Os 87 lotes também incluem itens de menor valor, como chapéus usados ​​por Maradona, fotografias da estrela, incluindo uma com o falecido líder cubano Fidel Castro, de quem foi amigo, sapatilhas e camisolas, um violão autografado, equipamento de ginástica e uma caixa de charutos. “Os grandes fãs de Diego, que acho que vão participar, vão poder levar algo para casa como lembrança, não tenho dúvidas”, disse Mercado, que espera uma grande adesão ao leilão.

“Estimo que pelo menos dez mil, 15 mil ou até 20 mil pessoas comparecerão no evento. Provavelmente serão muitos mais”, acrescentou. “Espero que seja algo fora do comum, como todas as coisas que Diego nos mostrou na sua vida.”