Prémio Pessoa 2021 para Tiago Pitta e Cunha, advogados dos assuntos do Mar

Jurista especializado em assuntos do mar, Tiago Pitta e Cunha é o presidente executivo da Fundação Oceano Azul, que procura promover a conservação e literacia do oceano, e é o vencedor da 35ª edição do Prémio Pessoa.

Tiago Pitta e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul, venceu o Prémio Pessoa 2021 tendo sido considerado pelo júri “uma das personalidades mais reconhecidas e relevantes - em Portugal, na Europa e no plano internacional – na luta pela necessária mudança de atitude das sociedades humanas em relação aos assuntos do Mar e dos Oceanos”. No anúncio feito esta sexta-feira pelo presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, o jurista especializado em assuntos do mar foi elogiado pela “sua visão transformadora envolve as políticas públicas, mas também os valores éticos, as atitudes, os comportamentos que são gerados pela cultura, pela educação, pelas novas exigências de literacia científica, que a complexidade do nosso tempo nos exige”.

“Ao atribuir o galardão de 2021 a Tiago Pitta e Cunha, o júri do Prémio Pessoa teve em consideração: o rigor e a persistente coerência de mais de duas décadas e meia dedicadas integralmente a trazer a importância do Mar para a agenda política e cultural nacional, europeia e global; a unidade entre pensamento e acção; uma liderança baseada no exemplo e na partilha de responsabilidades”, refere o comunicado de imprensa sobre a edição deste ano do Prémio Pessoa, citando as palavras proferidas pelo presidente do júri. No seu discurso, Francisco Pinto Balsemão enalteceu várias qualidades do premiado, considerando que a Fundação Oceano Azul a que preside “é ela própria resultante de um processo de diálogo e convergência de actores e perspectivas diferenciados, onde se destaca o papel da filantropia e da responsabilidade social privadas”.

Numa reacção ao prémio em declarações à SIC, imediatamente a seguir ao anúncio, Tiago Pitta e Cunha disse sentir uma “profunda estupefacção e surpresa” referindo que espera que este prémio ajude a espalhar a mensagem de uma necessária"mudança de atitudes com a natureza, em geral, e com os oceanos e Mar, em particular”. Sobre o seu trabalho à frente da Fundação Azul, criado em 2017 pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos (a principal accionista do grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce), o premiado avisou que “nem toda a filantropia do mundo poderá resolver a crise que os Oceanos estão a atravessar neste momento”.

Personalidades distinguidas desde a criação do prémio, em 1987: 2020: Elvira Fortunato (cientista) 2019: Tiago Rodrigues (encenador, dramaturgo, actor) 2018: Miguel Bastos Araújo (geógrafo) 2017: Manuel Aires Mateus (arquitecto) 2016: Frederico Lourenço (filólogo, escritor, tradutor) 2015: Rui Chafes (escultor) 2014: Henrique Leitão (historiador de ciência) 2013: Maria Manuel Mota (investigadora) 2012: Richard Zenith (investigador) 2011: Eduardo Lourenço (ensaísta) 2010: Maria do Carmo Fonseca (investigadora) 2009: Manuel Clemente (cardeal-patriarca de Lisboa) 2008: João Luís Carrilho da Graça (arquitecto) 2007: Irene Flunser Pimentel (historiadora) 2006: António Câmara (investigador) 2005: Luis Miguel Cintra (actor, encenador) 2004: Mário Cláudio (escritor) 2003: José Joaquim Gomes Canotilho (constitucionalista) 2002: Manuel Sobrinho Simões (investigador) 2001: João Bénard da Costa (historiador de cinema e programador) 2000: Emmanuel Nunes (compositor) 1999: Manuel Alegre (escritor) e José Manuel Rodrigues (fotógrafo) 1998: Eduardo Souto de Moura (arquitecto) 1997: José Cardoso Pires (escritor) 1996: João Lobo Antunes (investigador, neurocirurgião) 1995: Vasco Graça Moura (escritor e tradutor) 1994: Herberto Helder (poeta) 1993: Fernando Gil (ensaísta) 1992: António e Hanna Damásio (investigadores) 1991: Cláudio Torres (arqueólogo) 1990: Menez (artista plástica) 1989: Maria João Pires (pianista) 1988: António Ramos Rosa (poeta) 1987: José Mattoso (historiador)

Tiago Pitta e Cunha aproveitou ainda para sublinhar que o Mar pode ser “uma oportunidade extraordinária para Portugal” e defender que é preciso criar bases para “uma economia da natureza e uma economia do clima” no século XXI.

“Tiago Pitta e Cunha e a Fundação Oceano Azul têm impulsionado, a criação de alianças entre múltiplos interesses públicos e privados, traduzindo-se, em especial mas não exclusivamente, na criação de vastas áreas de protecção dos ecossistemas marinhos, contrariando a tendência ainda dominante para a sua degradação” refere o comunicado de imprensa sobre o prémio deste ano, salientando várias acções levadas a cabo em 2021: a proposta, cientificamente fundamentada, de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado; o alargamento da Área Marinha Protegida das Selvagens, a maior do género no Atlântico Norte; o anúncio, em 3 de Dezembro, pelo Governo Regional dos Açores, do objectivo de criar, até 2023, uma vastíssima Área Marinha Protegida de 300 000 Km2”.

O Júri do Prémio Pessoa considera que através do reconhecimento da acção e personalidade de Tiago Pitta e Cunha se pretende, igualmente, distinguir e estimular todos aqueles que colocam o seu saber e talento ao serviço de causas públicas de valor universal, aumentando com isso a viabilidade de uma cultura voltada para a cooperação colectiva, factor crítico de que dependerá, em grande medida, a superação das ameaças existenciais contemporâneas”.

O prémio, uma iniciativa do jornal Expresso patrocinada pela Caixa Geral de Depósitos, tem o valor de 60 mil euros e distingue uma personalidade portuguesa que tenha tido uma “intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica”. É considerado um dos maiores galardões portugueses nas áreas da cultura, da arte e da ciência.

O júri desta edição foi constituído por Francisco Pinto Balsemão (presidente), Emílio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

