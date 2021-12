MP arrisca ver Rendeiro libertado por não conseguir traduzir a tempo documentos para extradição

O Ministério Público português arrisca-se a ver João Rendeiro ser libertado por não conseguir apresentar o pedido formal de extradição dentro do limite de 40 dias, o máximo que é possível manter o ex-banqueiro detido na África do Sul. Em causa estão dificuldades na tradução das várias decisões judiciais dos três processos em que o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) foi condenado, parte delas com centenas de páginas. Por exemplo, só no caso do processo em que João Rendeiro foi condenado a 10 anos de prisão, a decisão do tribunal de primeira instância tem 422 páginas.