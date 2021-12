Presidente da República operado “com sucesso” a duas hérnias inguinais

Intervenção foi feita por laparoscopia no Hospital das Forças Armadas e Marcelo deverá estar recuperado até ao Natal. António Costa deseja que Marcelo “retome plena actividade com a vitalidade de sempre”.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, “foi hoje operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa”, anunciou a Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada esta quarta-feira no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, para ser submetido a esta cirurgia. No domingo, o Presidente da República precisou que seria “uma intervenção por laparoscopia, muito rápida e simples, mais rápida do que a operação à hérnia umbilical”, não encontrando por isso razão para ser substituído.

Segundo o comunicado médico publicado no sítio da Presidência, assinado pelo cirurgião Pedro Hart Campos e pelo médico assistente, Daniel de Matos, o Presidente da República “foi submetido, com sucesso, a cura cirúrgica de hérnia inguinal bilateral, por técnica videocirúrgica totalmente extra peritoneal”. “O acto cirúrgico decorreu sem quaisquer complicações e com total estabilidade”, acrescentam, anunciando que se prevê que a alta seja dada “dentro de 24 horas.”

O primeiro-ministro reagiu de imediato no Twitter: “Regozijo-me com o sucesso da intervenção cirúrgica do senhor Presidente da República. Junto-me aos milhões de portugueses que desejam profundamente que tenha uma rápida e completa recuperação, desejando que retome plena actividade com a vitalidade de sempre”, escreveu António Costa.​

Em 18 de Novembro, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que iria ser operado a “uma pequena hérnia inguinal de oito centímetros”, prevendo “oito a dez dias de recuperação”, o que significa que as suas festas do Natal seriam “reduzidas ao mínimo”. “É prudente, embora eu esteja muito bem, e por mim eu viveria com esta hérnia, mas é prudente evitar que ela estrangule, pequenina que seja. E, resumindo, imediatamente antes do Natal farei uma pequena intervenção”, declarou na altura.