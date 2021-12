Morreu o jornalista Horácio do Vale César

O jornalista Horácio do Vale César morreu na manhã desta terça-feira, aos 71 anos, em Lisboa, de um cancro que estava a combater desde o Verão.

Natural de Ponta Delgada, conhecido por ser um homem de uma cultura invulgar, Horácio do Vale César foi especialista de Defesa, matéria a que se dedicava no jornal “Semanário”. Trabalhou também na Rádio Comercial e foi porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando Jaime Gama ocupava a pasta nos governos de António Guterres.

Foi adjunto do ministro da Defesa entre Maio e Outubro de 1999 e do ministro de Estado de 1999 até 2001. Mais recentemente, foi adjunto de João Soares, na breve passagem do ex-presidente da Câmara de Lisboa pelo Ministério da Cultura.

Horácio do Vale César começou a frequentar os círculos oposicionistas de Ponta Delgada antes do 25 de Abril, em conjunto com Jaime Gama, Mário Mesquita e Medeiros Ferreira e foi decisivo na formação política do irmão mais novo, Carlos César, presidente do PS.

Na biografia oficial de Carlos César, no site do PS, pode ler-se: “A sua formação cívica, nos anos imediatamente anteriores ao 25 de Abril, está profundamente associada às influências do seu irmão Horácio do Vale César, jornalista, e a outras figuras de referência da época nos meios estudantis e de oposição de Ponta Delgada, como Jaime Gama, Mário Mesquita e Medeiros Ferreira, todos eles estudantes no Liceu Antero de Quental”.

Horácio Vale César era casado com Patrocínia César, militante histórica do PS e pai de Inês do Vale César.