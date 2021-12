Billie Eilish: “Se não tivesse sido vacinada teria morrido” de covid-19

A cantora Billie Eilish revelou que teve covid-19 em Agosto e disse ter a certeza de que “teria morrido” se não tivesse sido vacinada contra a doença.

“A vacina é incrível e também salvou o Finneas [seu irmão e colaborador musical] de apanhar a doença; salvou os meus pais de a apanharem; e salvou os meus amigos de apanharem [covid-19]”, disse Billie Eilish em entrevista ao programa de rádio de Howard Stern na segunda-feira.

A cantora revelou ainda que, depois de ter sido diagnosticada com SARS-CoV-2, não se sentiu bem durante dois meses e que ainda sente alguns efeitos secundários (os quais não foram revelados).

“Quero que fique claro que é por causa da vacina que eu estou bem. Acho que se não tivesse sido vacinada teria morrido porque foi mau”, reafirmou, citada pelo diário britânico The Guardian. “Quando digo que foi mau, apenas quero dizer que me senti horrível”, disse a cantora, salientando, porém, que tendo em contas as várias formas graves que a doença pode assumir “não foi assim tão mau”. “Quando estás doente sentes-te horrível”, explicou.

Billie Eilish foi recentemente nomeada em sete categorias dos Prémios Grammy 2022, incluindo na categoria de álbum do ano com Happier Than Ever e música do ano pela faixa com o mesmo nome.

A cantora completará 20 anos no próximo dia 18 de Dezembro.