Novo apoio à contratação permanente de desempregados pode atingir 9570 euros

O Governo prepara-se para lançar, durante o mês de Janeiro, uma nova medida para incentivar a contratação permanente de desempregados e, ao mesmo tempo, incentivar a entrada de jovens no mercado de trabalho com salários mais altos e valorizar a contratação colectiva. O Compromisso Emprego Sustentável, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevê o pagamento às empresas de um subsídio que pode chegar aos 9573 euros por trabalhador admitido para o quadro, a que acresce um apoio correspondente a metade da Taxa Social Única (TSU) no primeiro ano do contrato.