Luís Ceríaco vai ajudar a definir as regras para baptizar as espécies animais

O biólogo Luís Ceríaco, curador-chefe do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, foi eleito para a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, na sigla em inglês). É o único português que integra esta comissão que determina a forma como as espécies animais são descritas e baptizadas em todo o mundo, sublinha a Universidade do Porto em comunicado.