Portugal na 33º posição de índice global que avalia preparação para resposta a pandemias

O mundo continua a não estar preparado para a próxima pandemia, mas agora os países “têm uma compreensão mais aguda do que esta falta de preparação pode significar para a sua saúde e prosperidade”, concluem os autores do relatório do Índice Global de Segurança de Saúde, que classifica 195 países consoante a sua capacidade de resposta a epidemias. Portugal está na 33ª posição, desceu quatro pontos em relação a 2019. Os Estados Unidos, apesar de todos os problemas que tiveram na resposta à covid-19, ficam em primeiro lugar.