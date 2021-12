Participação em quiz natalício em tempo de restrições da pandemia aumenta críticas a Johnson

Sunday Mirror publicou fotografia do primeiro-ministro britânico num convívio, numa altura em que eram proibidos ajuntamentos, mas Downing Street garante que o evento foi online . Polémica surge no meio de uma investigação a três potenciais festas de Natal promovidas pelo Governo.

O Governo do Reino Unido e o primeiro-ministro britânico estão novamente debaixo de fogo, depois de o Sunday Mirror ter publicado neste domingo uma fotografia em que se vê Boris Johnson e mais duas pessoas a participarem num quiz de Natal, no ano passado, numa altura em que as regras de contenção da covid-19 no país proibiam convívios sociais e ajuntamentos de pessoas que não morassem juntas em Londres.

O episódio está a ser altamente mediatizado pela imprensa britânica, uma vez que sucede a vários dias de polémicas que envolvem a suposta realização de três festas de Natal promovidas pelo Executivo conservador – e que o próprio já está a investigar internamente – em violação das restrições em vigor.

Boris Johnson pictured hosting Number 10 Xmas quiz ‘in breach of Covid Laws’https://t.co/wkZh77S0Gv pic.twitter.com/BYg7NJXOk3 — Mirror Politics (@MirrorPolitics) December 11, 2021

A fotografia mostra o primeiro-ministro sentado na biblioteca do número 10 de Downing Street com dois assessores. Segundo o jornal britânico, Johnson estava a ler as perguntas na direcção de um computador, comunicando com outros membros do Governo que, divididos por quatro equipas de seis pessoas, participavam no convívio, algumas delas sentadas na mesma divisão e até no mesmo edifício.

O evento terá decorrido a 15 de Dezembro de 2020, pelo que as medidas em vigor nessa altura diziam o seguinte aos residentes em localidades como Londres: “Embora possa haver excepções por motivos profissionais, não pode participar um almoço ou festa de Natal, por ser uma actividade essencialmente social e, para além disso, por não ser permitida pelas regras da sua região”.

Em declarações à Sky News, neste domingo, o ministro da Educação, Nadhim Zahawi, não negou a realização do evento, mas garantiu que se tratou de uma “chamada virtual que respeitou as regras de confinamento”. Além disso, especificou o ministro, Johnson só participou durante “10 a 15 minutos para agradecer ao seu staff”.

O caso surge numa altura de enorme pressão para o Governo, exercida inclusivamente dentro do Partido Conservador e na imprensa mais leal aos tories, que tem acusado Johnson e o seu staff de estarem a perder credibilidade junto do eleitorado que lhes deu uma enorme maioria parlamentar em 2019, ao darem a entender que as restrições que impõem à população não se aplicam a si próprios. As denúncias de uma estratégia errática, promovida pelo Governo, na gestão da pandemia, também não ajudam a acalmar os críticos.

Acresce ainda o facto de o Governo precisar dos deputados conservadores na Câmara dos Comuns para, durante a próxima semana, aprovar as novas regras de combate à covid-19 e, particularmente, da nova variante da doença – há relatos na imprensa de que há um número considerável de parlamentares tories que podem votar contra as medidas.

Para além deste caso e das referidas três alegadas festas de Natal envolvendo funcionários de Downing Street, o Governo já teve de responder pela polémica viagem pelo país do ex-conselheiro especial Dominic Cummings, em pleno confinamento, e pelo escândalo que resultou na demissão de Matt Hancock, ex-ministro da Saúde, apanhado a quebrar as regras de distanciamento social ao beijar uma assessora.

Trabalhistas crescem

Em entrevista à BBC, também neste domingo, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, afirmou que as revelações do Sunday Mirror apontam para uma violação das regras de confinamento por parte de Johnson e da sua equipa, e criticou o primeiro-ministro.

“Ele [Johnson] minou a sua autoridade, está agora tão fragilizado [e] o seu partido está tão dividido. Não consegue exercer a liderança que este país precisa”, atacou Starmer. “É o pior líder possível na pior altura possível.”

Certo é que, segundo uma sondagem publicada este domingo pelo semanário Observer, o Labour parece estar a cavalgar nas intenções de voto, à custa dos escândalos do Partido Conservador, que, desde a vitória nas legislativas de 2019 e da consumação do “Brexit”, em 2020, tem liderado em praticamente todos os estudos de opinião.

O inquérito da Opinium atribui 41% ao Partido Trabalhista e 32% aos tories – a melhor percentagem que a empresa de sondagem já atribuiu ao partido de centro-esquerda desde 2014 e a pior que deu aos conservadores desde 2019. Liberais-Democratas (9%), Partido Nacional Escocês (5%) e Partido Verde (5%) completam a lista.

Segundo a sondagem, 57% dos inquiridos defende que Johnson se deve demitir e o primeiro-ministro apresenta uma taxa de aprovação de -35%, menos 14 pontos em comparação com a taxa apresentada há duas semanas.