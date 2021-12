Jung Chang: “É impossível Xi Jinping fazer o que Mao fez”

Simpática e com um olhar atento ao que a rodeia, Jung Chang conversou com o P2 em Óbidos, onde foi uma das convidadas da última edição do festival literário Folio. O elogio ao café português serviu de mote para uma entrevista em que desbravou a sua juventude na China, em plena Revolução Cultural, mas a actualidade do país não foi esquecida. A autora da polémica biografia de Mao Tsetung, censurada na China, acredita que Xi Jinping se inspirou na figura do ditador, mas que não vai conseguir impor um sistema sociopolítico semelhante àquele onde viveu.