Acidente de camião no Sul do México mata 54 migrantes

Pelo menos 54 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas depois de um acidente rodoviário no Sul do México. As vítimas eram sobretudo migrantes e refugiados com origem de países da América Central e com destino à fronteira com os EUA.

O acidente, um dos piores de sempre nas estradas mexicanas, ocorreu na quinta-feira quando um camião lotado de pessoas e a alta velocidade se despistou numa curva muito fechada à saída da cidade de Tuxtla Gutierrez, no estado de Chiapas, de acordo com o director da Protecção Civil local, Luis Manuel Garcia.

No camião seguiam mais de cem pessoas, de acordo com a polícia, mas algumas estimativas apontam para um número superior a 200. Alguns dos migrantes fugiram a pé logo a seguir ao acidente, mesmo com alguns ferimentos, com receio de serem detidos pelas autoridades fronteiriças, segundo alguns testemunhos.

No local morreram de imediato 49 pessoas, e cinco já no hospital, disse o governador de Chiapas, Rutilio Escandon, citado pela Reuters. Entre as vítimas mortais há crianças e mulheres e, até ao momento, os passageiros que seguiam no autocarro foram identificados como cidadãos guatemaltecos.

O Presidente mexicano, Manuel López Obrador, lamentou as mortes que definiu como um acidente “muito doloroso”. O Governo prometeu encontrar alojamento para os sobreviventes do acidente e vai conceder-lhes vistos humanitários, diz a Reuters.

O desastre vem expor mais uma vez os perigos da emigração irregular na rota da América Central rumo aos EUA. A região de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala, é um dos principais pontos de passagem nesta rota e são comuns os acidentes com autocarros lotados com migrantes.

No mês passado, foram descobertas mais de 600 pessoas escondidas em dois camiões no Leste do México. As detenções na fronteira com os EUA têm batido recordes - só em 2020 foram detidas mais de 1,7 milhões de pessoas.

Este ano, o número de migrantes a chegar ao México está a bater recordes, atraídos pelas promessas de uma abordagem “mais humana” na fronteira norte-americana prometida pela Administração de Joe Biden. Entre Janeiro e Outubro, o país registou mais de 108 mil pedidos de asilo, segundo dados citados pela AFP.