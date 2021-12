Colchete: “A lingerie deve ser um investimento porque é um equipamento de saúde”

No pequeno atelier na Terceira, Cátia Carvalho já realizou perto de mil sessões de avaliação e correcção do tamanho de soutien. É o primeiro serviço deste género nos Açores.

Em pouco mais de um ano, Cátia Carvalho já realizou perto de um milhar de sessões de avaliação e correcção do tamanho de soutien na Colchete — a primeira marca a oferecer este serviço nos Açores. No pequeno atelier na Praia da Vitória, ilha Terceira, cabem mais de mil soutiens, de 32 modelos diferentes. A lingerie, garante a empresária, é uma questão de saúde, com uma influência tremenda na auto-estima da mulher. “Costumo dizer, em jeito de brincadeira, que vou mudar o mundo a vender um soutien de cada vez”, declara, com humor, ao PÚBLICO.