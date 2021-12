O vinho Czar faz-se com doses de loucura

Sempre que passamos pela adega do Czar e ouvimos as histórias do seguidor da aventura começada por José Duarte Garcia, em 1970, ficamos com a sensação de que, a dada altura, na sala de provas, no Pico, alguém com um vozeirão à Zeca Medeiros e escondido no sótão onde estão os anjos que sugam pela calada da noite o misterioso vinho vai dizer o seguinte: “Este Fortunato não é bom da cabeça!”