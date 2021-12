Défice da balança comercial agrava-se quase mil milhões de euros em Outubro

O défice da balança comercial de bens aumentou, em Outubro, 971 milhões de euros em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando agora 1985 milhões de euros, segundo os dados mais recentes do INE.

As importações de bens voltaram a crescer mais de 17% em Outubro, aumentando quase seis vezes mais do que as exportações, um movimento que levou a um agravamento de quase mil milhões de euros do défice da balança comercial. Os dados foram publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o saldo da balança comercial de bens atingiu os 1985 milhões de euros negativos em Outubro.

Segundo os dados do INE, Portugal exportou bens no valor total de 5611 milhões de euros em Outubro, valor que corresponde a um aumento de 3% face ao mesmo mês do ano passado e a uma subida de 1,8% em relação a Setembro deste ano. Já as importações totalizaram 7596 milhões de euros no mês em análise, mais 17,5% do que há um ano e um aumento de 4,4% face ao mês de Setembro.

Feitas as contas, no período acumulado de Janeiro a Outubro de 2021, Portugal importou 66.508 milhões de euros e exportou outros 52.243 milhões, montantes que, em ambos os casos, correspondem a aumentos de cerca de 18% face a igual período do ano passado.

Foi neste cenário que o défice da balança comercial de bens aumentou, em Outubro, 971 milhões de euros em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando agora 1985 milhões de euros.

Mesmo assim, considerando o conjunto do ano, continua a existir uma ligeira melhoria do défice da balança comercial em relação a 2020. No acumulado de Janeiro a Outubro deste ano, o défice da balança comercial totaliza 14.264 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 124 milhões em relação ao ano passado.

Combustíveis pesam sobre importações

A contribuir para o aumento acelerado das importações esteve, sobretudo, a componente de combustíveis, numa altura em que os preços da matéria-prima têm vindo a aumentar. Do lado das exportações, foi a indústria que mais contribuiu para o crescimento registado.

“Em Outubro de 2021, face ao mesmo mês de 2020, nas exportações, salienta-se o aumento de fornecimentos industriais (mais 19,8%), sobretudo de produtos transformados, principalmente para Espanha, e o decréscimo de material de transporte (menos 22%)”, indica o INE.

Quanto às importações, detalha, “salientam-se, em Outubro de 2021 face a igual mês de 2020, o aumento de fornecimentos industriais (mais 36,4%), sobretudo produtos transformados, e o acréscimo de combustíveis e lubrificantes (mais 113,9%), reflectindo o aumento dos preços, ambos principalmente de Espanha”. Em sentido contrário, as importações de material de transporte, proveniente sobretudo da Alemanha, sofreram uma quebra de 17,7%.

Sem a componente de combustíveis, detalha ainda o INE, as exportações e as importações teriam aumentado, respectivamente, 1% e 9,6% em Outubro. Já o défice da balança comercial seria de 1242 milhões de euros, mais 525 milhões do que em Outubro do ano passado.