Covid-19: 23 mortes e 3588 casos de infecção. Internamentos sobem

Portugal registou mais 3588 casos de infecção e 23 mortes por covid-19. Foram internadas mais 44 pessoas (num total de 961 internamentos) e mais quatro em unidades de cuidados intensivos (num total de 142 hospitalizações). Tal como aconteceu a 5 de Dezembro, com 23 mortes, este é também o número mais elevado de mortes desde 9 de Março.

Há mais de 65 mil casos activos de infecção no país. Os números foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e correspondem à totalidade de ocorrências (mortes, casos, hospitalizações e altas médicas) registadas na quarta-feira.

O número de casos relatados nos dias seguintes a feriados (e fins-de-semana) tende a ser menor por se fazerem menos testes nesses dias ou por haver uma maior demora na notificação dos resultados dos testes.

Na quarta-feira, foram divulgados 5286 casos diários e 15 mortes por covid-19.

O número de casos tem aumentado nas últimas semanas em Portugal, assim como pelo resto da Europa – com países a tornarem a vacinação obrigatória ou a voltarem a confinamentos totais. Desde o início de Dezembro até 8 de Dezembro, foram registados mais de 30 mil casos de infecção (30.457), numa média de 3807 casos diários. No mesmo período, morreram 146 pessoas com covid-19 – o que corresponde a uma média de 18 mortes por dia.

O maior número de mortes nestes últimos dias foi registado a 5 de Dezembro (tal como esta quinta-feira), com 23 óbitos por covid-19, o maior número desde 9 de Março, quando Portugal enfrentava a pior fase da pandemia. Já o maior número de casos dos últimos meses aconteceu a 4 de Dezembro, com 5649 casos – o número mais elevado em quase dez meses, desde 6 de Fevereiro.

Os valores de incidência da doença e do índice de transmissibilidade foram actualizados na quarta-feira e mostram que os indicadores estão a subir e que Portugal continua na zona “vermelha” da matriz de risco. A incidência subiu para 438 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (e 442 casos por 100 mil habitantes no território continental). A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes.

Já o índice de transmissibilidade – também designado por R(t) – corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa. Na actualização de quarta-feira, esse valor subiu para 1,11 a nível nacional e também no continente.