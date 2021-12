O Governo que quer mudar a Alemanha

Um Governo empenhado em fazer mudanças urgentes, marcando uma diferença de estilo em relação ao anterior, e até agora agindo com uma surpreendente unidade tendo em conta as diferenças substanciais dos três partidos: até alguns críticos comentam que não concordando com várias ideias do governo que esta quarta-feira toma posse na Alemanha há uma frescura e uma vontade de concretizar ideias após 16 anos de governos chefiados por uma chanceler cautelosa.