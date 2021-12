Nova PAC aumenta em 31% o apoio aos territórios vulneráveis

O Governo português deu “orientações” em Bruxelas para que a nova PAC traga mais “equidade”, uma “discriminação positiva dos apoios à pequena e média agricultura e um aumento dos apoios no interior”, sublinha a ministra da Agricultura.

Cerca de 41% dos agricultores singulares inquiridos no âmbito do último Recenseamento Agrícola não recebem subsídios da PAC. Ciente disso, a ministra da Agricultura diz que, na nova PAC, “há 19% de aumento da superfície agrícola com acesso aos pagamentos directos” e “mais 31% nos apoios aos territórios vulneráveis”.